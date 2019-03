Terror-Razzia in Wiener Gemeindebau

Völlig im unklaren gelassen wurde seit gestern die Bevölkerung – insbesondere in Wien-Simmering – über die Polizeiermittlungen in einem Gemeindebau im Miltnerweg. Vor allem in sozialen Medien waren Gerüchte aufgetaucht, dass ein flüchtiger Iraker seine drei Töchter ertränkt und die Ehefrau getötet habe. Es gibt zudem auch einen Sohn (12), der jetzt im Spital liege. Diese Horror-Version und dass sie zurückhalten wurde, ist natürlich totaler Humbug.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Terror-Zelle in Deutschland

Während Polizei und Staatsanwaltschaft diesbezüglich nur mauerten und widerwillig laufende Ermittlungen bestätigen, sickerte jetzt durch, dass (offenbar bereits seit Sonntag) in dem Gemeindebau Terror-Ermittlungen gegen einen Iraker und vierfachen Vater an der Adresse laufen. Dafür spricht, dass die Kriminalisten kistenweise Material aus der Wohnung im sechsten Stock trugen, die Wohnung selbst versiegelt ist und dass die fünfköpfige Familie nicht mehr vor Ort ist bzw. weggebracht wurde.

Hintergrund der Aktion des Landesverfassungsschutzes dürften Hinweise sein, dass der Iraker bzw. dessen Name im Zusammenhang mit einer Terror-Zelle in Deutschland aufgetaucht sein dürfte. Brisant: Der Mann, der sich auch in Graz aufhielt, ist Mitarbeiter bei einer Security-Firma und versah vor Supermärkten, aber auch in Fußballstadien seinen Dienst…

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber