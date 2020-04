Tiergarten Schönbrunn sperrt am 15. Mai wieder auf

Gute Nachrichten für alle Tierliebhaber und Gartenfreunde. Ab Mitte Mai sind sowohl der Zoo, als auch der Schloßgarten von Schönbrunn wieder geöffnet.

Nach dem Shutdown aufgrund der Coronakrise öffnen jetzt nicht mehr nur die Geschäfte wieder, sondern auch die Attraktionen. Und so wurde am Donnerstag bekannt, dass der Tiergarten und der Schloßgarten Schönbrunn ab 15 . Mai wieder aufsperren werden.

„Ich freue mich, dass wir vor allem mit Schloß und Tiergarten die beliebten Ausflugsziele wieder zur Verfügung stellen können, wo das imperiale Erbe erlebt werden kann und wo vor allem Familien in dieser turbulenten Zeit Tiere und Natur genießen können“, so Bundesministerin Margarete Schramböck. Allerdings müssen auch hier Abstriche gemacht werden und gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden.

So sperrt das Schloß Schönbrunn wieder auf

In Schloß Schönbrunn können ab 15. Mai 2020 täglich von 10 bis 17 Uhr die kaiserlichen Gemächer und prunkvollen Repräsentationsräume individuell besichtigt werden. Das Kindermuseum Schloss Schönbrunn bleibt vorerst geschlossen. Im Schlosspark (Österreichische Bundesgärten), der seit 14. April wieder öffentlich zugänglich ist, öffnen mit 15. Mai 2020 auch der Kronprinzen- und der Orangeriegarten ihre Tore. Der Irrgarten mit Labyrinth und Labyrinthikon-Spielplatz sowie die Aussichtsterrasse auf der Gloriette bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Gastronomie in Schönbrunn lädt mit 15. Mai 2020 wieder zum imperialen Genuss ein.

Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer in der Wiener Hofburg

Das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sind ebenfalls täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien

Das Hofmobiliendepot ∙ Möbel Museum Wien öffnet für die Gäste von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Neben der Dauerausstellung kann auch wieder die Sonderausstellung „märklinModerne – Architektur in Miniatur“ besichtigt werden. Diese wurde bis 31. August 2020 verlängert.

Schloss Hof und Schloss Niederweiden

Schloss Hof und Schloss Niederweiden sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung in Schloss Hof ist mit 15. Mai 2020 erstmals die „Sisi“ Sonderausstellung unter dem Titel „Sisi – Mensch & Majestät“ in Schloss Niederweiden und „Sisi – Sohn Rudolf“ in Schloss Hof zu sehen. Die Ausstellung läuft bis 20. November 2020 und wird nach einer Winterpause von März bis Oktober 2021 fortgesetzt. In Schloss Hof stehen neben dem Schloss selbst auch der Barockgarten und der Gutshof den Gästen für Erkundungen offen. Der Abenteuer- und Wasserspielplatz sowie der Streichelzoo bleiben aus Sicherheitsvorkehrungen bis auf Weiteres geschlossen.

Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn hat ab 15. Mai täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Viele Jungtiere erwarten die Besucher/innen: Rosa Flamingos, Kattas und allen voran das Eisbären-Mädchen Finja. Bei den Tierhäusern wird versucht, ein Einbahnsystem einzurichten, um auch einzelne Häuser öffnen zu können. Führungen können vorerst nicht stattfinden. Rundwege sind ausgeschildert, um das Gebot des Mindestabstandes sicherstellen zu können. Gastronomie und Zoo-Shop haben im Rahmen der derzeitigen Vorgaben geöffnet.