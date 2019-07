Totales Flugchaos? – Betriebsversammlungen der Austro Control in Schwechat

Wien. Rund um Betriebsversammlungen bei der Austro Control am Dienstag könnte es vormittags und nachmittags zu Einschränkungen des Flugverkehrs kommen, etwa zu Verspätungen am Airport Wien-Schwechat, wird in Luftfahrtkreisen befürchtet. Die zuständige Gewerkschaft vida betont dagegen, man habe die Informationsveranstaltungen zum KV extra in zwei Teile gesplittet, damit jederzeit Ersatz da sei.

Wie es am Montagabend aus Branchenkreisen zur APA hieß, hält es die Flugleitzentrale in Schwechat für möglich, dass es in den Zeitfenstern 9 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr zu Einschränkungen im Flugverkehr kommen könnte. Konkret werde von einer "Reduktion der Lande- und Abflugraten" ausgegangen, hieß es.

Laut Gewerkschaft vida soll bei den Betriebsversammlungen im Flughafen-Tower die Belegschaft der Austro Control über den Fortgang der Verhandlungen über Verbesserungen im KV-Rahmenrecht informiert werden. Man habe bewusst zwei Versammlungen angesetzt, damit sich die Mitarbeiter abwechseln könnten und während des Dienstes Ersatz da sei.