Toter Politiker: Bruder saß am Steuer

Belgrad, Wien. Das Unglück ereilte die Familie A. aus der Türkei am Montag auf dem Weg nach Wien – ÖSTERREICH berichtete über den schrecklichen Unfall mit 3 Toten in Subotica.

Wie jetzt bekannt wurde, lenkte Saffet, der jüngere Bruder des Geschäftsmannes Sami Akpinar (der 49-Jährige ist auch Gründer der Türken-Partei „Gemeinsam für Wien“) den schwarzen Audi Q 7. Neben Saffet saß sein Schwager Mesut K.

© pink.rs

Kind hat Schnittwunden am ganzen Körper

Der Unternehmer und Politiker Sami befand sich am Rücksitz auf der linken Seite, neben ihm befand sich der achtjährige Sohn seines Bruders, der als Einziger überlebte – als der Fahrer vermutlich wegen Sekundenschlaf von hinten in einen Sattelschlepper krachte. Die Erwachsenen starben alle noch an der Unfallstelle. Der Bub wurde aus dem Unfallwrack geborgen und der Rettung übergeben.

Der Bub hatte Schnittwunden am ganzen Körper und im Gesicht konnte von seiner Mutter Fatma bereits aus dem Krankenhaus geholt und nach Österreich gebracht werden. Sie muss dem Kleinen schonend beibringen, dass sein Vater und die zwei Onkeln bei dem Crash gestorben sind. Eine Obduktion der Leichen wurde in Auftrag gegeben. Danach sollen die Todesopfer in die Türkei zur Beerdigung überstellt werden.