Toter lag im Stiegenhaus: Spur zu Imbissstand

Wien. Die Bluttat durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper passierte, wie berichtet, in der Nacht auf Mittwoch im Stiegenhaus eines heruntergekommenen Wohngebäudes im 20. Bezirk in der Durchlaufstraße: Ein zunächst Unbekannter, der nicht in dem Haus wohnt, wurde tot im Stiegenhaus aufgefunden. Recherchen in der Alko- und Drogenszene im Umkreis führten das Landeskriminalamt schnell zum Namen des Getöteten, der von einer Freundin identifiziert wurde.

Opfer ist wegen Suchtgift-Missbrauchs amtsbekannt

Demnach handelt es sich um einen Serben (32), der schon wegen Suchtgiftmissbrauchs amtsbekannt ist. Bei der Suche nach dem Mörder stehen die Ermittler noch am Anfang. Fest steht nur, dass der Verstorbene Dienstag vor 23.15 Uhr eine Mahlzeit mit Curry-Reis und Gemüse zu sich genommen und zwei Getränkedosen gekauft hatte, die er noch ungeöffnet in einem transparenten Plastiksackerl bei sich trug. Der Mann dürfe also bei einem Imbisstand gewesen sein, dort gegessen und die Getränke mitgenommen haben. Hinweise an 01 31310 33800.