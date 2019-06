Totes Baby in Park: Warten auf Untersuchung

Nach dem Fund eines in eine Hose und Handtücher eingewickelten toten Säuglings, der in einer Plastiktasche eines Supermarktes im Waldmüllerpark in Favoriten lag, läuft die Suche nach der verschwundenen Mutter weiter auf Hochtouren. „Es gehen laufend Hinweise ein. Bislang gibt es aber keine neuen Erkenntnisse“, sagte ein Polizeisprecher.

Weiter unklar ist auch, ob das Baby, das keine äußerlichen Verletzungen aufwies, bei der Geburt noch lebte oder nicht. Eine histologische Untersuchung, deren Ergebnisse nächste Woche erwartet werden, soll das Rätsel nun klären. (kuc)