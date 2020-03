Innerhalb eines Tages stieg die Zahl der Infektionen in Österreich um 22 an.Bundeskanzler Kurz erwähnte bereits die Schließung von Schulen.

Die Zahl der Corona-Virus-Infektionen ist in den letzten zwei Tagen rasant gestiegen. Am Samstagabend waren es hierzulande noch 81 Corona-Kranke. Gestern Abend schrieb das Gesundheitsministerium bereits von 105 Infizierten in ganz Österreich. Ein weiterer Fall aus Vorarlberg kam hinzu. Es handelt sich um einen 49-jährigen Mann aus Dornbirn. Auch in der Steiermark erhöhte sich die Zahl der Corona-Kranken von 8 auf 10. Ein 80-jähriger Obersteirer und eine 50-jährige Oststeirerin hatten Kontakt zu Infizierten und wurden positiv getestet.

Spitals-Mitarbeiterin hatte Kontakt zu 23 Patienten

Eine Mitarbeiterin des Landeskrankenhauses Hartberg ist ebenfalls positiv auf das ­Coronavirus getestet worden. Wie die steirische Landesregierung am Sonntagabend mitteilte, hatte sie Kontakt zu 23 Patienten, darunter zwölf Personen, die weiterhin stationär im LKH Hartberg versorgt würden. Elf Personen seien in häuslicher Absonderung.



Bei der Mitarbeiterin der internen Abteilung seien nach einem Auslandsaufenthalt erste Symptome aufgetreten, nachdem sie bereits wieder im LKH Dienst versah. Weil sie dabei auch mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt hatte, werden 34 Mitarbeiter des LKH Hartberg zwei Wochen lang in häuslicher Absonderung verbringen. Die Abteilungen Chirurgie und Gynäkologie bleiben für die Akutversorgung geöffnet, da ausgeschlossen werden könne, dass die Frau mit den dortigen Mitarbeitern Kontakt hatte.



Mit der Erkrankung sei "erstmals auch ein steirisches Krankenhaus unmittelbar betroffen", teilte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) mit. Da für diesen Fall bereits Pläne erstellt worden seien, "konnten rasch die richtigen und notwendigen Maßnahmen getroffen werden". Für die medizinische Versorgung in der Region stünden andere steirische Krankenhäuser oder das naheliegende burgenländische LKH Oberwart bereit, hieß es seitens des Landes.

Kurz erwähnt Schließung von Schulen

Kanzler Sebastian Kurz schloss am Sonntag weitere Maßnahmen gegen ­Corona nicht aus. „Was wir verhindern müssen, ist eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gleichzeitig mit der Grippewelle“, sagt er. Denkbar wäre die Schließung von Schulen, Kindergärten und Universitäten. „Zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung.“



Rasanter Anstieg

Alleine in Wien ist die Zahl der Infizierten am Wochenende um neun auf 32 Personen gestiegen. Es handelt sich um vier Frauen und fünf Männer. Unter ihnen auch eine Mitarbeiterin eines Privatkindergartens in Ottakring. Der Kindergarten bleibt für zwei Wochen geschlossen. Alle Pädagogen und eine Kindergruppe stehen unter Quarantäne.

Volle Konzentration auf das Coronavirus auch im Gesundheitsdienst der Stadt Wien: Gestern hat der medizinische Krisenstab beschlossen, die Gesundheitsdienste zu bündeln. Ab heute werden alle Impfungen nur noch in der Impfstelle Town Town in der Zentrale des Gesundheitsdienstes im 3. Bezirk durchgeführt.