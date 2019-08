Über 2 Stunden eingefroren: Wiener bricht Weltrekord

Rekordversuch direkt vor dem Wiener Hauptbahnhof. Um 13.30 Uhr stieg Josef Köberl heute in eine Glaskabine, die mit Eis befüllt wird, bis er bis zum Kinn darin steckt. Der bisherige Rekord liegt bei 1 Stunde, 53 Minuten. „Ich habe vor, die zwei Stunden zu knacken“, sagt Köberl.

Und tatsächlich: Köberl blieb 2 Stunden und 8 Minuten im Eis und brach somit den Weltrekord!

Penibel bereitete sich der Extrem-Sportler vor. Wenn es sich ausging, ging Köberl nach der Arbeit – im Brotberuf ist er zuständig für Luftfahrt-Sicherheit im Verkehrsministerium – in einem Gletschersee schwimmen. In Wien holte er sich säckeweise Eiswürfel aus den Geschäften: „Die gebe ich dann in ein Kinderplanschbecken und lege ich mich für eine Stunde rein.“

Die Fans vor den Scheiben können sich währenddessen bei 36 Grad in eine Fotobox begeben und Selfies mit dem Iceman machen. Kommentiert wird die Rekord-Show von Moderator Andreas Du-Rieux.