Ulli Sima plant erstes Gefängnis für Wiens Hunde

Wien. Im Streit um die Verbannung von sogenannten „Listenhunden“ aus Wien präsentiert Wiens rastlose Tier-Stadträtin Ulli Sima heute, Montag, 1. April, eine neue dramatische Verschärfung. Sima will heute Wiens ­erstes „Hunde-Gefängnis“ vorstellen, in dem künftig aggressive „Listenhunde“ vor der Bevölkerung „weggesperrt“ werden.

1.000 Hunde-Einzelzellen. Als Ort für das neue „Hunde-Gefängnis“ hat Sima die seit Jahren wenig genutzte Marx Halle an der Grenze zwischen 3. und 11. Bezirk vorgesehen. Die Halle, in der bis zu 1.000 Hunde-Einzelzellen errichtet werden sollen, wäre ideal als „Hunde-Gefängnis“, weil es keine Nachbarn gäbe, die durch Gebell oder flüchtende Hunde gestört werden könnten. Ein eigener Trakt für „Hunde-Schubhaft“ soll jene „Listenhunde“ aufnehmen, die laut Simas Aussagen der letzten Wochen aus Wien „verbannt“ werden sollen.

Ins „Hunde-Gefängnis“ sollen prinzipiell alle „Listenhunde“ kommen, die entweder durch Beiß-Attacken auf Wiener Bürger bereits „straffällig“ geworden sind – aber auch jene Hunde, deren Hundehalter mehr als einmal gegen die Leinen-, Beißkorb-Pflicht oder das Alkoholverbot für Hundehalter verstoßen haben.

Vorreiterrolle in Europa. Mit dem neuen „Hunde-Gefängnis“, betont die Stadträtin, würde Wien „eine Vorreiterrolle“ in ganz Europa einnehmen. Die Hunde würden artgerecht gehalten werden. Nach Simas Willen soll sogar die Tierschutz-Präsidentin Madeleine Petrovic als Gefängnis-Direktorin vorgesehen sein.

Das in Europa einzigartige „Hunde-Gefängnis“ soll in einem Jahr, am 1. April 2020, eröffnet werden. Gegen die Pläne Simas regt sich freilich bereits Unmut. Philippa Strache hat eine groß angelegte Kampagne „Freiheit für alle Wiener Hunde“ angekündigt, die heute Punkt 12 Uhr auf ihrer Facebook-Seite starten soll.

Puls4-Protest. Heftiger Protest kommt außerdem von der Puls 4-Redaktion, die sich als unmittelbare Nachbarin der Marx Halle vom neuen „Hunde-Gefängnis“ sowohl „körperlich als auch seelisch bedroht“ fühlt. In einem Schreiben an Bürgermeister Ludwig droht Puls 4 sogar die Einstellung des Programms an, sollte das Hunde-Gefängnis tatsächlich am 1. April 2020 eröffnet werden.