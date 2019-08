Unbekannte warfen Beton-Schirmständer auf Donaukanalstraße in Wien

Wien. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen etwa 20 Kilogramm schweren Betonsockel eines Sonnenschirms vom Döblinger Steg auf die Fahrbahn der Donaukanalstraße (B227) in Wien geworfen. Getroffen wurde kein Fahrzeug, der Schirmständer zersplitterte aber beim Aufprall in mehrere Teile, wodurch vier Pkw und ein Lkw beschädigt wurden, berichtete die Polizei am Montag.

Alle betroffenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Personen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden, sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA.

Der Betonsockel wurde von einem nahegelegenen Lokal entwendet. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und Sachbeschädigung.