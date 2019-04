Unbekannter Täter schlug auf Mann ein und raubte zweiten aus

Ein derzeit unbekannter Täter versetzte am 23. Februar 2019 um ca. 01.30 Uhr einem Mann einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete danach vom Tatort am Neubaugürtel. Kurze Zeit später kam der Unbekannte an den Tatort vor einem Lokal am Wiener Neubaugürtel zurück, bedrohte einen anderen Mann und raubte ihm unter Gewaltanwendung seine Armbanduhr. Danach flüchtete der Tatverdächtige.

Es konnten Fotos des Beschuldigten sichergestellt werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Gruppe Milla, unter der Telefonnummer 01-31310-43211 bzw. Durchwahl 43800 erbeten.

© LPD Wien

© LPD Wien