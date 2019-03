Unbekannter legte Sprengsatz vor Wohnungstür - Bewohner evakuiert

Dienstagabend mussten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Großeinsatz in Wien-Leopoldstadt ausrücken. Laut ersten Informationen wurde gegen 20.42 Uhr ein Sprengsatz in einem Wohnhaus am Handelskai 214 gefunden. Dieser wurde von einer bislang unbekannten Person vor einer Wohnungstür abgelegt. Der Sprengsatz ist nicht detoniert.

Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des 6., 7. und 8. Stockwerks evakuiert. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

