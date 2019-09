Ungewöhnlicher Geruch: AUA brach Flug nach L.A. ab

Weil ein ungewöhnlicher Geruch an Bord aufgetreten ist, kehrte eine Boeing 777 der AUA am Dienstag um. Die in Wien-Schwechat gestartete Maschine hatte sich auf den Flug nach Los Angeles gemacht, als das Phänomen wenige Minuten nach dem Abheben auftrat. Laut dem Online-Luftfahrtportal "Austrian Wings" entschied sich die Crew aus Sicherheitsgründen zur Umkehr.

Die Rücklandung am Flughafen Wien erfolgte problemlos. Die betroffenen Passagiere wurden umgebucht, der Dienstagsflug in die US-Filmmetropole fiel aus. Die Boeing 777 mit dem Kennzeichen OE-LPE kam für einen Check in den Hangar. Man gehe bei der Sicherheit kein Risiko ein, wie eine AUA-Sprecherin laut "Austrian Wings" sagte.