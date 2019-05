Vengaboys-Tourbus rollt auf Wien an

Wien. Nach dem Wirbel rund um die Ibiza-Skanal-Videos schaffte es die Vengaboys Single "We're going to Ibiza" auf Platz Eins der österreichischen iTunes-Charts. Kurz darauf kündigte die bunte Truppe einen Auftritt im Rahmen der "do!"-Demonstrationen am Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem Wiener Ballhausplatz an.

Seit der Bildung der Türkis-blauen Regierung demonstrierten die Besucher der "Donnerstags-Demos" beinahe wöchentlich gegen die (ehemalige) österreichische Regierung. Die Initiatoren der Demos luden die Band nach dem Wiederaufkommen des Vengaboys-Hits "We´re going to Ibiza" schließlich ein am Donnerstag zu performen.

Tourbus gesichtet

Nun wurde auch endlich der "Vengabus" auf dem Weg nach Wien gesichtet:

Die Vengaboys zeigten sich sichtbar erfreut über die Verwendung ihres Hit-Songs als Hymmne zur Ibiza-Affäre und kündigten an: "The Vengabus is coming! we'll pump up the sound system, because we're going to Wien"

Bisher zählt die Veranstaltung zur Donnerstags-Demo für den 30.05.2019 mehrere tausend Zusagen und Interessenten auf zahlreichen Social-Media-Kanälen.