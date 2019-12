Verkehrspolizei: Mehr Alkolenker im Straßenverkehr als im Vorjahr

Alkohol lockert in Adventzeit nicht nur die Zunge, sondern auch Führerscheine.

Wien. Don’t drink and drive! Für einige Autofahrer scheint diese Devise nicht zu gelten. Die Zahl der Alkolenker ist gestiegen. Laut aktueller Statistik der Verkehrspolizei ist im Vergleich zum Vorjahr 2018 ein Anstieg von bis zu 10 % zu verzeichnen.

Versuchung. Riskant: Die Gefahr, einen Unfall zu verursachen, steigt gerade in der Vorweihnachtszeit. Denn: Gegen einen Besuch am Weihnachtsmarkt ist zwar einerseits nichts einzuwenden. Andererseits sollte man einen „Gang zurückschalten“ und nicht zu viel Punsch oder Glühwein konsumieren, wenn man mit dem Auto unterwegs sein sollte. Sonst kann die Autofahrt am Ende gar tödlich enden.