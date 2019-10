Verkehrsunfall: Fußgängerin verletzt

Wien. Im Bereich des Währinger Gürtels ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach ersten Erhebungen überquerte eine 21-Jährige einen durch Lichtzeichen geregelten Schutzweg bei Rotlicht Rich-tung U-Bahnstation Nußdorfer Straße. Ein Fahrzeuglenker hielt mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrstreifen. Als die Ampel auf Grün umschaltete und dieser losfahren wollte, bemerkte er die Fußgängerin, weshalb er sein Fahr-zeug abermals anhielt. Ein 55-Jährige lenkte sein Fahrzeug zur gleichen Zeit am äußerst linken Fahrstreifen als es am Schutzweg zu einem Zusammen-stoß zwischen der Fußgängerin und seinem Fahrzeug kam. Die 21-Jährige wurde mit diversen Prellungen von der Berufsrettung Wien in ein Kranken-haus gebracht.