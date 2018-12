Bei einem Überfall auf die Kirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf sind am Donnerstag fünf Ordensbrüder verletzt worden, ein 68-Jähriger dabei schwer. Zuerst soll einer der insgesamt zwei Täter dieses Opfer alleine in der Kirche angetroffen haben und es mit einer Schusswaffe bedroht, gefesselt und traktiert haben. Die Polizei ging von zwei Tätern aus, nach denen am Abend noch gefahndet wurde.

Schönborn: "Tief betroffen"

Kardinal Christoph Schönborn sagte laut Kathpress, er sei "tief betroffen" vom Überfall: "Kirchen sind Orte des Friedens und der Zuwendung - das macht uns die Weihnachtszeit in besonderer Weise bewusst." Unmittelbar nach Beendigung des Großeinsatzes der Polizei machte sich der Kardinal auf den Weg, um die Ordensbrüder im Schulzentrum zu besuchen.

Video zum Thema Kardinal Schönborn besucht den Tatort Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Kirchen-Überfall: Schönborn besucht Opfer Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

© Viyana Manset Haber