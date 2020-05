Vermisst! Fieberhafte Suche nach Wiener Schülerin

Seit Montagabend fehlt von der 19-jährigen Ariadna-Beatrice jede Spur.

Seit mittlerweile sechs Tagen fehlt von der Wiener Schülerin Ariadna-Beatrice P. jede Spur. Die 19-Jährige wurde zuletzt in der Jahngasse im 15. Wiener Bezirk gesehen. Die Schülerin am Gymnasium in der Ettenreichgasse wollte dabei nur schnell ihren Freund besuchen, wurde seither aber nicht mehr gesehen.

Ihre Familie bittet nun dringend um Hinweise. Ariadna hat lange braune Haare, blaue Augen und ist etwa 165 cm groß. Die 19-Jährige trug zuletzt eine schwarze Hose und einen schwarz-weißen Linien-Rollkragenpullover.

Hat jemand Ariadna gesehen? Die Verwandten bitten dringend um Hinweise unter 0677 63454575.