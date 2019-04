Vermisste Touristin in U-Haft gefunden

Wien. Kriminalrätsel mit kurioser Wende: Vor wenigen Tagen kursierte auf sozialen Medien die Suche eine Reisegruppe und einer serbischen Familie, dass eine gewisse Natasa R. aus Novi Sad in Wien am vergangenen Samstag nach dem Shoppen auf der Mariahilfer Straße nicht mehr beim Bus retour in die Heimat auftauchte. Verzweifelte postete die Familie auf Facebook die Suchmeldung nach der hübschen Rothaarigen, eine eigene Gruppe wurde gegründet. Dann der erlösende Anruf aus Wien – wenn auch nicht mit dem erwarteten Inhalt für die Angehörigen: Die Vermisste, die zuletzt im Bereich der Mariahilfer Straße gesehen wurde, ist offenbar auf frischer Tat als obendrein schon seit Längerem von den Behörden gesuchte mutmaßliche Ladendiebin geschnappt worden. Sie sitzt in der Josefstadt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in U-Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.