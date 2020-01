Versuchter Diebstahl: Zwei Frauen festgenommen

Im Zuge einer Schwerpunktstreife sind die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität auf zwei Frauen aufmerksam geworden.

Wien. Im Verlauf der Observation bemerkten die Polizisten, dass die Beschuldigten (16, 28, bulgarische Staatsangehörige) in diversen Geschäftslokalen in arbeitsteiliger Weise ältere Personen bedrängten und in weiterer Folge versuchten, in die Handtaschen ihrer Opfer zu gelangen. In einem Bekleidungsgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße hielten die Beamten die beiden Frauen nach einem versuchten Diebstahl an einer 70-Jährigen an. Die 16- und die 28-Jährige wurden festgenommen.