Versuchter Handy-Diebstahl: Kennen Sie diesen Mann?

Wien. Den Fans bleibt also wohl nur, ihr Idol weiter aus der Ferne zu bestaunen.Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem unbekannten Täter, dem der versuchte Diebstahl zweier hochpreisiger Mobiltelefone angelastet wird. Der Mann hatte sich zunächst von einem Angestellten eines Geschäfts die bei-den Geräte zeigen lassen, danach nahm er sie in einem unbeobachteten Moment an sich und flüchtete. Der Angestellte konnte den Täter zwar einholen, wurde von diesem jedoch attackiert. Es folgte ein Gerangel, bei dem der Unbekannte das Diebesgut verlor. Er ließ in Folge von dem Angestellten ab und flüchtete ohne Beute.

Durch eine Videoüberwachung konnte ein Foto des Tatverdächtigen zustande gebracht werden. Die LPD Wien veröffentlicht über Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahndungsfoto des Beschuldigten. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Tempelgasse unter der Telefonnummer 01-31310 DW 63370 erbeten.