Völlig verrückt! Zwei Geisterfahrer auf Wiener Ringstraße

Autofahren in Wien kann schon einmal die Nerven strapazieren. Das wissen die heimischen Lenker nur allzu gut. Aber so etwas erlebt man selbst in der Hauptstadt nicht alle Tage.

Eine oe24-Leserin war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr am Universitätsring mit ihrem Pkw unterwegs, als sieihren Augen nicht trauen konnte. Zwei Autos kamen ihr plötzlich aus dem Nichts entgegen. „Die beiden haben mitten am Ring einfach umgedreht und sind auf Höhe Burgtheater schnurstracks gegen die Fahrtrichtung gefahren.“

Keine Anzeige

„Wäre der Verkehr schneller unterwegs gewesen, hätte das schlimm ausgehen können!“ Bei der Polizei hieß es auf ÖSTERREICH-Anfrage, dass (vorerst) noch keine Anzeige gegen die Geisterfahrer eingebracht wurde.

Die beiden Lenker dürften wohl mit dem Schrecken und dem ohrenbetäubenden Geräusch des Hup-Konzerts der anderen Verkehrsteilnehmer davon gekommen sein.