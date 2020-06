Sommer, Sonne, Freibad. Tausende Schulter an Schulter. Im Bad ging es am Wochenende rund. Dass wir uns in mitten einer Pandemie befinden, scheinen die meisten bereits vergessen zu haben.

31 Grad - und schon funktioniert die „Baby-Elefant-Regel“ nicht mehr. Niemand hält mehr Abstand. Die Corona-Gefahr wird verdrängt: 66 Prozent der Österreicher leben längst wieder wie vor Corona. Am Wiener Donaukanal drängen sich Abend für Abend Massen. Alle Wiener Bäder waren am Wochenende voll: Liege an Liege. Abstandsregel? Fehlanzeige. Wie ein Video der Seite "Thug Life Austria" zeigt, war das Stadionbad in Wien komplett voll. Im Becken konnte man von einem Mindestabstand nur träumen. © TZOE/Fuhrich Auch das Schönbrunner Bad war wie immer gut besucht © TZOE/Fuhrich An den Kassen bildeten sich lange Schlangen. Auf Mindestabstand wurde hier nicht immer Acht gegeben. Tatsache aber ist: Derzeit steigen die Zahlen in Österreich wieder an: 74 Neuerkrankungen von Samstag auf Sonntag. 551 Infizierte (Stand, Sonntag,16 Uhr). Vor einer Woche lag die Zahl der Erkrankte noch bei 384. Mediziner Hans Peter Hutter von der MedUniWien warnt deshalb: „Viele glauben, alles ist wieder normal - das ist eine trügerische Sicherheit“. Er glaubt: „Ein deutlicher Anstieg ist sehr wahrscheinlich. Man muss leider damit rechnen, dass gewisse Bereiche wieder heruntergefahren wreden, wenn die Neuerkrankungen stark angsteigen“.