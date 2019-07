In einigen Wiener U-Bahnen duftet es ab sofort nach „Relax“, „Energize“, „Fresh White Tea“ und „Happy Enjoy“ – wie berichtet, wollen die Wiener Linien damit gegen unangenehme Gerüche vorgehen. Erkennbar sind die Züge durch Blumen- und Nasen-Aufkleber.

In genau so einen „Duft-Zug“ begab sich oe24.TV-Reporterin Tanja Pfaffeneder am Donnerstag, um zu hören, was die Wiener Öffi-Nutzer zu dem Duft-Vergnügen sagen. Das Fazit: Die Fahrgäste sind geteilter Meinung. Von „Stinkt wie am Häusl“, bis hin zu „Ich kann gar nichts riechen“ und „Hauptsache es riecht nicht nach Kebab“, war alles dabei. Auf der Homepage der Wiener Linien kann man bis Ende Juli über seinen Lieblings-Duft abstimmen – bereits 9.000 Votings gab es am ersten Tag.

Kurt (56): "Rieche keinen Duft - aber Hauptsache, es riecht nicht nach Kebab oder Pizza."

Mona (55): "Bin mir nicht sicher, man kann den Geruch nicht wirklich zuordnen."

Lisa (25): Ich rieche eigentlich gar keinen Duft - einfach nur die Frische von der Klimaanlage."

Andrea (56): Es riecht gut - war mir nur nicht sicher, ob es das Parfum der Sitznachbarin ist."

Auch wir wollen wissen, welcher Duft Ihnen am besten gefällt – stimmen Sie jetzt auf oe24.at ab. Derzeit führt mit 38 Prozent der Duft „Relax“, vor „Energize“, „Fresh White Tea“ und „Happy Enjoy“.