WEGA-Einsatz nach Schüssen in Wien-Hernals

Zu einem Einsatz der Polizeisondereinheit Wega ist es am Samstagvormittag in einer Wohnung in der Ottakringer Straße in Wien-Hernals gekommen. Ein 35-jähriger Bosnier und ein bisher unbekannter Mittäter hatten in den Räumlichkeiten aus noch nicht geklärten Gründen zwei bulgarische Männer bedroht und körperlich attackiert. Auf eines der Opfer wurde mit einer Gaspistole geschossen.

Der 36-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag mit. Insgesamt hätten sich in der Wohnung vier Männer und eine Frau befunden. Andere Hausbewohner hatten offenbar aufgrund der Schüsse die Polizei alarmiert.

Ein Mann auf der Flucht

Als die Wega eintraf, hatte sich der zweite Verdächtige bereits abgesetzt. Er ist nach wie vor flüchtig. Der 35-jährige Bosnier wurde festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Der leicht verletzte Bulgare kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzung liegen vorerst weiter im Unklaren.