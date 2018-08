Was bei den Öffis jetzt neu ist

Mit dem Ende der Sommerferien gilt wieder der reguläre Fahrplan mit dichteren Intervallen bei ­U-Bahn, Bim und Bus. Dazu kommen abseits des Essverbots (siehe Story S. 23) einige Änderungen: So ist die U3-Endstation Ottakring nach Abschluss der Sanierung mit allen drei Bahnsteigen wieder voll im Betrieb. Die U4 fährt bereits seit einigen Tagen wieder bis nach Heiligenstadt, nachdem auch hier die ­Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen wurden. Ebenso steht ab 3. September die U6-Station Nußdorfer Straße, wo Stiegenaufgang und Bahnsteige erneuert wurden, wieder in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Aufwendige Umwege, um in Richtung Floridsdorf zu kommen, sind damit endlich vorbei.



Wichtige Neuerungen gibt es auch bei den Autobussen der Wiener Linien. So fährt der 15 A künftig ­direkt bis zum Bahnhof Meidling und damit zur U 6, der 7 A wiederum steuert nun die U4-Station Meidlinger Hauptstraße an.

Schulbeginn bringt Öffi-Neuerungen

Mit 3. September ändert sich für Wiens Öffi-Benützer einiges: