Was ist mit unseren Christbäumen los?

„Gerupftes Huhn“, „Krüppelfichte“, „eine Schande“ – So bezeichnen viele Wiener den am Montag am Rathausplatz aufgerichteten offiziellen Christbaum der Stadt. Auch der Baum in Linz kommt bei Bewohnern gar nicht gut an: „Windschief“ und „schade um den Baum“, der allenfalls „Brennholzwert“ hätte, schrieben die Linzer in sozialen Medien.

Flop

Das Urteil im oe24.at-Voting fiel vernichtend aus: 88 % der Abstimmenden bezeichneten den Wiener Christbaum als Flop. Das Rathaus versucht, zu beruhigen: Die lange Fahrt – der Wiener Baum kommt in diesem Jahr aus Metnitz in Kärnten – habe dem Baum eben zugesetzt, die Äste müssten sich „aushängen“. „Nach 300 Kilometer Fahrt ist nachvollziehbar, dass jeder ein bisschen rausgeputzt werden muss“, heißt es aus dem Rathaus.

Reparatur

Der Baum wird nun nicht nur „aufgehübscht“, sondern von den Stadtgärtnern „repariert“ (siehe Kasten). Abgebrochene Äste werden in luftiger Höhe an dem 28-Meter-Riesen ersetzt, um so den Eindruck von mangelnder Dichte seines Nadelkleids auszuräumen und die Baum-Kritiker zu besänftigen. In Wien ist dafür noch Zeit bis zum 17. November. Dann werden feierlich die Lichter am Baum angedreht.

© Harald Dostal

Auch der Baum in Linz strahlt (noch) nicht in seiner ganzen Pracht.

"Piump your tree" am Rathausplatz

Es ist ein waghalsiger Sondereinsatz, den die Wiener Stadtgärtner jetzt vollbringen. An Seilen hängen die Mitarbeiter im Baumwipfel – nur die erfahrensten unter ihnen sind die „Beauty Docs“ für Wiens Christbaum. „Ziel ist es, dass der Baum gleichmäßig ausschaut“, sagt „Chefarzt“ Georg Scheidl. Sie überprüfen den Baum auf Schäden. Fehlerhafte Äste werden ausgetauscht, neue in den Baumstamm „gepfropft“. Seit 1959 wird jeder Baum so verschönert. Ebenso wie jährlich vortrefflich über sein Aussehen diskutiert wird.