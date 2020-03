Was wir über den ersten Corona-Toten Österreichs wissen

Ein Italienheimkehrer verstarb in der Nacht auf Donnerstag an den Folgen des neuartigen Coronavirus.

Am Donnerstag wurde in Wien das erste Coronavirus-Todesopfer Österreichs gemeldet. Ein 69-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser Franz-Josefspital verstorben, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien mit.

Wie es heißt handle es sich bei ihm um einen Italienheimkehrer. Zudem hatte der Mann bereits Vorerkrankungen. Wie ÖSTERREICH erfuhr handelte es sich um eine Darmerkrankung und Diabetes. Der Patient, der bereits zehn Tage auf der Intensivstation lag, starb an multiplem Organversagen.

Derzeit würden mehrere Coronavirus-Patienten im Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt werden. Einem geht es aber wieder deutlich besser.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird es in den Wiener Gemeindespitälern zu Einschränkungen kommen. Krankenbesuche werden bis auf weiteres untersagt. Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt, gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt.