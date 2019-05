Website der Stadt Wien stundenlang unerreichbar

Beide Websites, unter denen man die Stadt Wien offiziell erreichen kann – wien.at und wien.gv.at – waren am Dienstag stundenlang völlig unerreichbar. Nachdem schon in den Morgenstunden laut ORF ein achtstündiger Ausfall verzeichnet worden war, gab es auch am Abend riesige Probleme: So war laut der Website isitdownrightnow.com die Homepage wien.gv.at von ca. 17.30 Uhr bis 21 Uhr offline.

Es habe eine stark erhöhte Anzahl von Zugriffen auf die Seite gegeben, über die auch Behördenwege wie die Bestellung der EU-Wahlkarten abgewickelt werden können, hieß es. Experten prüfen jetzt die Ursache. Es könnte ein Hackerangriff gewesen sein.