Wega-Einsatz: Nachbarn mit 'Abstechen' bedroht

Weil er seinen Nachbarn und später auch Wega-Beamte mit dem "Abstechen" bedroht hatte, ist am Sonntag kurz nach 13.00 Uhr in der Simonygasse in Wien-Währing ein 28-Jähriger festgenommen worden. Ein Urin-Schnelltest ergab, dass der aggressive Mann diverse Suchtmittel - zumindest Metamphetamine, Amphetamine und Ecstasy - konsumiert hatte, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Montag.

Zur Erstversorgung wurde der 28-Jährige vorläufig in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend wurde der Österreicher in eine Justizanstalt überstellt.