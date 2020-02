Nachdem das Coronavirus mittlerweile auch in Österreich angekommen ist, entschied sich ORFeins für eine Programmänderung.

Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Erreger Sars-Cov-2 inzwischen in mehr als 50 Ländern nachgewiesen. Auch in Österreich gibt es mehrere Fälle und bei vielen macht sich Angst breit, obwohl immer wieder von allen Seiten betont wird, dass dies unbegründet sei. Und um diese Ängste nicht weiter zu schüren, änderte ORFeins jetzt auch noch sein Sonntagabendprogramm.

Statt der Verfilmung des Dan-Brown-Thrillers "Inferno" wird nun der Western "Die glorreichen Sieben" am Sonntag um 20.15 Uhr gezeigt. In "Inferno" spielt Tom Hanks den Porfessor Robert Langdon, der verhindern muss, dass ein tödlicher Virus freigesetzt wird, der Millionen von Menschen umbringen würde.

Im Angesicht der Ausbreitung des Coronavirus wohl keine Thematik, die man den Zusehern dann zumuten möchte.