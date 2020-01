Großeinsatz der Feuerwehr in Wien-Penzing

Wien. Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 11.15 Uhr kam es in der Zehetnergasse in Wien-Penzig zu einem Zimmerbrand.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr rückte mit 27 Mann und sechs Fahrzeugen aus.

Im Moment läuft der Einsatz noch.