Weihnachts-Reiseverkehr sorgt für Mega-Stau

Auf der Ostautobahn (A4) hat am Samstag nach ÖAMTC-Angaben bereits in den frühen Morgenstunden reger Weihnachts-Reiseverkehr geherrscht. Eine Sprecherin berichtete von dichten Kolonnen, teils kilometerlangem Stau und einem Zeitverlust von zweieinhalb bis drei Stunden in Fahrtrichtung Ungarn.

Neuralgische Abschnitte seien Knoten Schwechat bis Bruck a.d. Leitha-West und Bruckneudorf bis Nickelsdorf gewesen, hieß es seitens des Clubs. Der rege Verkehr rolle seit 5.00 Uhr in Richtung Osten.

Letzter Einkaufssamstag

Heute ist der letzte Einkaufssamstag. Das bedeutet, Hunderttausende Shopper stürmen die City. Dazu kommt noch eine Pendler-Blechlawine auf den Wiener Autobahnen. Der Mega-Stau ist praktisch vorprogrammiert.

Innenstadt. „Keine Frage, klarerweise wird es in der City und rund um die Einkaufszenten stauen“, sagt der ÖAMTC. Außerdem warnt der Verkehrsclub davor, dass zu Weihnachten gnadenlos abgeschleppt wird. Autofahrer sollten darum unbedingt Kurzparkzonen und Anwohnerparkplätze respektieren. Außerdem rät der ÖAMTC, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und das Auto in Park-and-ride-Garagen stehen zu lassen.

Autobahnen. Auf den Autobahnen wird wieder eine wahre Blechlawine Richtung Osten rollen. Der Grund dafür ist, dass viele Ungarn, Rumänen und Ex-Jugoslawen in Deutschland arbeiten und die Weihnachtsfeiertage zu Hause verbringen wollen. „Schon ein Unfall könnte reichen, dann kommt es hier zu einem massiven Problem“, warnt der ÖAMTC. Laut ARBÖ wird insbesondere auf der West- Außenring- und Ost-Autobahn besonders viel los sein. Außerdem werden auch viele Wiener die Feiertage bei Verwandten in den Bundesländern oder im benachbarten Ausland verbringen.