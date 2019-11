Weihnachtsbeleuchtung lässt Wien erstrahlen

Am Freitag ist der Start zum feierlichen Einschalten aller Weihnachts-Lichter.

Wien. Die Weihnachtsmärkte sind offen, die Auslagen festlich dekoriert – jetzt findet endlich auch die Illuminierung, also das Einschalten aller Lampen an und über den Wiener Einkaufsstraßen, morgen, Freitag, um 17 Uhr am Wiener Stephansplatz statt.

WKW-Präsident Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwig geben das „Go“ – 33 Wiener Einkaufsstraßen und -Gebiete werden dann bis in den Jänner hinein in festlichem Glanz erstrahlen.

Mitsingen. Nach der Illumination um 17 Uhr ziehen drei Chöre weiter, um an insgesamt acht Stationen die festlichen Beleuchtungen der Einkaufsstraßen zu untermalen. Während der Auftritte an drei Wegen (Graben – Palaisviertel – Kohlmarkt; Kärntner Straße – Franziskanerplatz; Stephansplatz – Ro­tenturmstraße – Wollzeile) wird um stimmkräftiges Mitsingen gebeten.

Touristenmagnet. Die Stadt Wien teilt sich die Kosten von 1,2 Millionen Euro mit der Wirtschaftskammer Wien (WKW). Damit ab Freitag die Weihnachtsbeleuchtung auch wirklich hell erleuchtet, montieren Mitarbeiter der Stadt nachts insgesamt 2 Millionen Lichter.

Die Highlights. Stephansplatz, Rotenturmstraße, Freyung, Neubaugasse, Obkirchergasse, Währiger Straße und der Bauernmarkt sind die diesjährigen Highlights. Nur in der Josefstädter Straße bleibt es „dunkel“, weil die Beleuchtung im Laufe der Jahre defekt wurde.