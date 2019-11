Weihnachtsfeier in Wien eskaliert völlig

Ein betrunkener Gast attackierte einen Polizisten und verletzt ihn.

Eine Weihnachtsfeier in einem Lokal in der Wagramer Straße in Wien-Floridsdorf ist am späten Donnerstagabend eskaliert. Die Polizei wurde gerufen, weil zwei vermutlich betrunkene Männer gerauft haben. Einer der Streithähne ging daraufhin auch auf einen Beamten los und verletzte ihn leicht an der Hand.

Der 42-jährige Österreicher wehrte sich durch Schläge, wurde aber schließlich festgenommen, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag. Über Hintergründe des Streits sei vorerst nichts bekannt.