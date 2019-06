Wieder CO-Unfall: Kind wird in Druckkammer behandelt

Im LKH Graz, wo sich Österreichs einzige Druckkammer befindet, wird nach einem schweren CO-Unfall aktuell ein Kind behandelt.

Am Samstagabend kam es zu dem dramatischen Zwischenfall: Die Einsatzkräfte wurden in die Hackinger Straße in Wien-Penzing gerufen. Dort mussten sie ein Kind mit klassischen Symptomen einer CO-Vergiftung behandeln. Mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christopherus 3 wurde das Kind ins Grazer LKH geflogen, wo es jetzt in der Druckkammer behandelt wird.

Bis 2007 stand auch im AKH Wien eine Druckkammer zur Verfügung. Eine Behandlung in einer Druckkammer dient nicht unbedingt dem Überleben, sondern soll Langzeitfolgen im neurologischen Bereich vermeiden.