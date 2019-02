Ein gemütlicher Lokalabend endete in der Nacht auf Freitag für eine 35-Jährige im Spital. Am Laurenzer Berg in der Wiener City wollte die Menschen im Schweden-Espresso einen schönen Abend verbringen. Plötzlich kam es zum Streit zwischen einem Paar und zwei ihnen unbekannten Männern. Unter anderem nach einem Disput um ein Bier, wurde es brutal. Der Streit mit dem Paar artete aus. Als die Frau, eine Journalistin bei einem Wiener Lokalblatt, dazwischen gehen wollte und die Situation zu deeskalieren versuchte, wurde sie selbst zum Opfer.

Der 63-jährige Streithahn packte zunächst die Frau an den Haaren, zerrte sie aus dem Lokal und stieß sie gewaltsam auf den Gehsteig. Dabei verletzte sie sich am Kopf und musste ins Spital gebracht werden. Dort wurde eine Unterkieferprellung und eine Gehirnerschütterung festgestellt.

Schwere absichtliche Körperverletzung

Der brutale Angreifer, ein Österreicher, wurde vorübergehend festgenommen und wegen schwerer absichtlicher Körperverletzung angezeigt. Bei einer ersten Einvernahme gab er zwar zu die Frau nach draußen gezerrt zu haben, allerdings habe er sie nicht zu Boden stoßen wollen. Er sei selbst gestoßen worden, wodurch auch die Frau und er zu Fall kamen. Zeugen berichteten indes was anderes.