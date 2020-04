Bei einem Banküberfall in Wien 22. wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. Der flüchtige Täter schoss einer Kundin in den Rücken.

Wien. Bei einem Überfall auf eine BAWAG-Bank am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt hat der maskierte und bewaffnete Täter am Freitagvormittag einen scharfen Schuss abgegeben und eine Frau wurde dabei schwer verletzt, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger auf APA-Anfrage.

Bei der Frau soll es sich um eine Kundin handeln. Der Täter, der auch eine Hygienemaske trug, soll seinem Opfer in den Rücken geschossen haben, um seinen Fluchtweg freizuräumen. Die Kugel traf die Frau in Niere und Bauch und verletzte sie dabei lebensbedrohlich. Laut neuesten Informationen ist ihr Zustand aber stabil.

Nach ihm wurde mit einem Großaufgebot gefahndet, u.a. durch einen Hubschrauber und die Spezialeinheit Cobra. Die Erstversorgung der Verletzten übernahm die Wiener Berufsrettung, so deren Sprecher Andreas Huber.

