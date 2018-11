Wahrscheinlich zu schnell und ohnehin gegen das Gesetz raste am Donnerstagabend ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter am Gehsteig die Simmeringer Hauptstraße entlang. Dabei kam es gegen 18 Uhr schließlich zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem kleinen Mädchen, die gerade mit ihren Eltern unterwegs war. Die 8-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Wien weist aufgrund des Unfalls abermals daraufhin, dass E-Scooter aufgrund ihrer Motorisierung als Fahrräder angesehen werden und daher auch jenen Vorschriften unterliegen. Dies betrifft alle derzeit in Wien operierenden Verleihfirmen für derartige Geräte. Daher gilt bei ihrer Nutzung auch, dass nur jene Bereiche der Straße verwendet werden dürfen, die für den normalen Fahrradverkehr freigegeben sind. Das Befahren von Schutzwegen und Gehsteigen ist verboten. Darüber hinaus gelten die entsprechenden Bestimmungen bzgl. der Alkoholisierung.

Und: E-Scooter und ähnliche Fahrzeuge, die als Fahrrad klassifiziert werden, haben die entsprechende Ausstattung vorzuweisen (Reflektoren, Lichter, etc.).