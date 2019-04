Wien Museum: ÖVP sieht ein "neues KH Nord"

Wieden. Das Wien Museum am Karlsplatz wird ­saniert und grundlegend umgestaltet sowie aufgestockt. Ein rechtskräftiger Baubescheid liegt vor. Wann der eigentliche Startschuss zum Umbau erfolgt, steht jedoch noch immer in den Sternen. Geschlossen ist das denkmalgeschützte Gebäude allerdings schon seit Februar. Auch was die Kosten betriff herrscht – zumindest bei der Rathaus-Opposition – Skepsis.

Kritik. „Rot-Grün kann jetzt schon nicht ausschließen, dass die Kosten von 108 Millionen Euro halten“, erklärt ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. „Das Wien Museum darf kein zweites Krankenhaus Nord werden“, so der Stadtrat. Die Wiener ÖVP stellte eine vierseitige Anfrage an ­Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler (SPÖ).

Baustart. In der Beantwortung heißt es, dass im Herbst die Ausschreibung erfolgen soll. Im Frühjahr 2020 werde der Zuschlag an die ausführenden Unternehmen erfolgen und danach der Baustart. Ein Nicht-Einhalten der 108 Mio. Euro wird nicht explizit ausgeschlossen. An der Umsetzung des Kinder­museums werde laut Kaup-Hasler noch gearbeitet. Warum sich dazu nichts in den aktuellen Plänen findet, sei laut Wiener ÖVP genauso ein Rätsel wie der Baubescheid selbst. „Ge­sehen hat den noch keiner“, so der Wiedner ÖVP-Bezirksparteiobmann ­Johannes Pasquali.

In einer erneuten Anfrage fordert die Wiener ÖVP noch vor Ostern Antworten auf offene Fragen und mehr Transparenz.