In einer Gemeindebauwohnung in einer großen Wohnhausanlage beim Miltnerweg in Wien-Simmering kam es am Montag zu einem großen Polizeieinsatz. Die ersten Einheiten tauchten bereits um 9 Uhr Vormittag auf. Hausbewohner durften nur mit Ausweis zu der streng abgeriegelten Stiege. Laut neuesten Informationen sollen auch schon am Sonntag Polizeibeamte vor Ort gewesen sein.

Behörden schweigen

Zu den Hintergründen wurde bis in die Abendstunden von den Behörden nichts bekannt gegeben.Von Seiten der Staatsanwaltschaftssprecherin Nina Bussek wurde nur eine Amtshandlung an dieser Adresse bestätigt: "Aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt es keine weiteren Informationen." Nur so viel: Es sei niemand gestorben.

Im Gemeindebau rankten sich indes die wildesten Gerüchte um eine irakischen Familie mit bis zu fünf Kinder, die seit einem halben Jahr dort wohnt.

© Viyana Manset Haber

+++ Mehr dazu in Kürze.