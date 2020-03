Wien: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Bei zwei Verkehrsunfällen in Wien-Leopoldstadt sind am Montag ein Pkw-Lenker und eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Wien. Zunächst waren am Nachmittag am Handelskai zwei Autos ineinander gekracht, der zweite Lenker wurde leicht verletzt. Am Abend wurde die 19-jährige Radfahrerin in der Engerthstraße von einem Pkw erfasst, berichtete die Polizei am Dienstag.

Zwei Unfälle in Leopoldstadt

Ein 41-jähriger Pkw-Lenker fuhr kurz vor 16.00 Uhr in der Sturgasse und wollte in den Handelskai einbiegen. Er missachtete das Verkehrsschild "Vorrang geben". Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem querenden Auto zusammen. Der 51-jährige Lenker erlitt dabei eine Schädelfraktur und zog sich weitere Brüche zu. Sein mitgeführter Hund flüchtete, er wurde später von Streifenbeamten aufgegriffen und einer Vertrauensperson des Besitzers übergeben. Zeitweise mussten nach dem Unfall beide Richtungsfahrbahnen des Handelskais gesperrt werden.

Kurz nach 20.30 Uhr passierte der zweite Unfall in der Leopoldstadt. Ein 27-jähriger Autolenker fuhr in der Dr.-Natterer-Gasse und wollte nach rechts in die Engerthstraße einbiegen. Auch er missachtete das "Vorrang geben"-Schild. Eine 19 Jahre alte Radfahrerin überquerte gerade die Radfahrerüberfahrt, sie wurde vom Wagen erfasst. Die junge Frau erlitt eine offene Unterarmfraktur. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.