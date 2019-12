Wien auf Platz 4 beim schlechtesten Taxi-Service

TripAdvisor-Kunden bewerten Taxis: Nur Radler-Metropolen im Norden sind schlimmer

Das hat den unter Uber stöhnenden Wiener Taxlern gerade noch gefehlt: Die Plattform Taxi2Airport.com hat alle Bewertungen von Taxibetrieben in den EU-Metropolen auf der Reiseplattform TripAdvisor ausgewertet und eine Durchschnittsnote nach umgekehrtem Schulnotensystem erstellt -ein Fünfer ist die Bestnote, ein Einser die schlechteste Wertung.

Wien ist Flop. Das Resultat: Wien liegt mit Note 3,87 auf dem viertletzten Platz, nur die nordischen Hauptstädte Stockholm, Oslo und Kopenhagen sind schlechter. "Das liegt daran, dass diese Städte absolute Radlermetropolen sind, wo das Autofahren per Taxi einen sehr niedrigen Stellenwert hat." Dass man in Wien als internationaler Gast trotz aller Kontrollen durch Funkzentralen und Innung mit mancher "Ehrenrunde" zu rechnen hat, wurde am häufigsten kritisiert.

Athen ist Top. An der Spitze liegt Athen mit der Note 4,88 vor Zagreb mit 4,50 und Bern mit 4,48. Berlin liegt mit 3,89 nur knapp vor Wien. Josef Galley

Die Top 5

1. Athen 4,88

2. Zagreb 4,50

3. Bern 4,48

4. Budapest 4,41

5. Prag 4,32

Die Flop 5

1. Kopenhagen 2,72

2. Oslo 3,50

3. Stockholm 3,77

4. Wien 3,87

5. Berlin 3,89