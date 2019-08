Wiener Bäder - Besucherandrang nach Rekordjuni wieder normalisiert

Wien. Der Andrang in den Wiener Bädern hat sich nach dem Rekordjuni wieder normalisiert. Bisher wurden in der laufenden Saison 2,092 Mio. Besucher in den städtischen Sommerbädern registriert, wie ein Sprecher auf APA-Anfrage mitteilte. Das sind 1,22 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Auf den höchst erfolgreichen Juni - der sich auch durch Rekordtemperaturen auszeichnete - folgte ein unterdurchschnittlicher Juli. Nun hofft man bei den Wiener Bädern, in den noch verbleibenden fünf Wochen der Saison - sie endet am 15. September - zumindest das Vorjahresergebnis zu erreichen.

2018 hatten 2,63 Mio. Gäste Abkühlung in den kommunalen Schwimmbecken gesucht. Dieser Wert reichte für den siebenten Platz auf der Allzeit-Bestenliste.