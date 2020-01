Das Feuer war weithin durch das Fenster im ersten Stock sichtbar.

Wien. Am Freitagabend um etwa 22 Uhr brach in einer Wohnung in der Hütteldorfer Straße im 14. Bezirk ein Brand aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, sahen sie bereits das Feuer durch das Fenster im ersten Stock lodern, wie der Feuerwehr-Pressesprecher gegenüber oe24 berichtet.

Die Floriani, die mit 27 Mann rasch am Unglücksort waren, rückten mit Atemschutz an und konnte aus der Brand-Wohnung zwei Männer retten. Sie wurden mit Sauerstoff versorgt und der Rettung übergeben.

Die beiden Personen dürften eine Rauchgasvergiftung erlitten haben und wurden notfallmedizinisch erstversorgt. Sie mussten schwer verletzt in ein Spital gebracht werden.

Um etwa 23.30 Uhr war der Einsatz auch für die Feuerwehr beendet. Die Brandursache ist noch unbekannt.