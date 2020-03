Wiener Freibad-Saison auf unbestimmte Zeit verschoben

Nötige Vorbereitungsarbeiten können nicht stattfinden - Städtische Sommerbäder öffnen üblicherweise am 2. Mai.

Wien. Selbst wenn Anfang Mai vielleicht schon das Gröbste in Sachen Coronavirus überstanden sein sollte - ins Freibad kann man in Wien dann trotzdem noch nicht gehen. Denn die Saison, die in den städtischen Sommerbädern üblicherweise am 2. Mai beginnt, muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden, teilte Bäderchef Hubert Teubenbacher am Montag per Aussendung mit.

Für die Inbetriebnahme der Sommerbäder sei eine vierwöchige Vorbereitungszeit erforderlich, die normalerweise am 1. April beginne. "Aufgrund der aktuellen Situation ist nicht absehbar, wann das Betretungsverbot für öffentliche Orte wieder aufgehoben wird. Weiters können notwendige Instandsetzungsarbeiten derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden", hieß es. Für Saisongäste, die bereits gezahlt haben, soll es eine Rückzahlungsregelung für die versäumten Badetage geben.