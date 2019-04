Wiener Müllmann hilft blinder Frau täglich über die Straße

Wien. Held des Tages! Diesen Titel verdient sich ein Angestellter der Wiener Abfall-Wirtschaft. Der Mann hilft täglich einer blinden Frau in der Nähe der Auhofstraße im 13. Wiener Gemeindebezirk über die Straße.

Wie auf dem Foto zu sehen ist, hält er die betagte Dame am Arm. In der anderen Hand nimmt er ihr die Einkaufstaschen ab.

Das Bild ging am Montag durchs Netz und rührte viele User zutiefst.

Eine Userin stellte die besondere Aufnahme bereits vor ein paar Tagen auf Facebook und schrieb dazu: "MA48, the "Kehr Force" that cares for you".

Es gibt also auch noch hilfsbereite Menschen, die einem den Tag retten.