Wiener Polizei rettet Schwan auf A23

Ein tierischer Zwischenfall forderte die Einsatzkräfte der Funkstreife 'Adler 30': Ein Schwan verirrte sich auf die A23.

Wien. Ein Schwan verirrte sich am Freitag auf die A23 – Dank einer Rettungsaktion der Wiener Polizei endete die Odyssee des gefiederten Tieres glimpflich. Zwei Pkw-Lenker konnten den ausgebüxten Schwan vor der Ausfahrt zur A22 an einem Pannenstreifen anhalten und bis zum eintreffen der Einsatzkräfte in Schach halten. Laut Online-Berichten soll es sich bei den Rettern in blau um die Funkstreife – mit dem passenden Namen – "Adler 30" der LPD Wien gehandelt haben.

Der gerettete Schwan wurde schlussendlich auf die Veterinärmedizinische Universität Wien gebracht, wo bei dem Tier Verletzungen im Brustbereich festgestellt wurden. Der Schwan soll sich mittlerweile jedoch wieder bester Gesundheit erfreuen und wurde von Polizisten bei der Alten Donau ausgesetzt.