Wiener Polizei schnappt Spitalsdieb mit einem Trick

Beamte der Polizeiinspektion Maroltingergasse in Wien-Ottakring wurden Anfang des Jahres von Spitalsmitarbeitern gerufen, weil es im Zimmer von Patienten bereits mehrfach zu Bargeld-Diebstählen kam.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien, Erkennungsdienst, wurde eine Diebesfalle errichtet und präpariertes Geld ausgelegt. Im Zuge eine Kontrolle von Mitarbeitern konnte ein 25-Jähriger ausgeforscht werden, der die präparierten Geldscheine in seiner Geldbörse und eindeutige Spuren an seinen Händen hatte.

Dem österreichischen Staatsbürger konnten 28 ähnlich gelagerte Vorfälle, teilweise unter der Ausnutzung des schlechten Gesundheitszustandes der Patienten oder der widerrechtlichen Benutzung von Spindschlüsseln zugeordnet werden.

Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Der 25-jährige Verdächtige zeigte sich teilgeständig.