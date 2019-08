Wiener Polizei sucht nach zwei bewaffneten Räubern

Die Wiener Polizei fahndet nach zwei Räubern, die schon vor einigen Wochen in der Bundeshauptstadt einen Drogeriemarkt bzw. eine Bäckerei überfallen haben. Beide Täter traten bewaffnet auf, sie wurden von Überwachungskameras gefilmt.

Am 22. Juni tauchte ein in maskierter Täter um 18.00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf und bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe. Auf seine Forderung nach Bargeld öffnete die Angestellte die Kassa und übergab ihm Geldscheine. Ehe der Mann flüchtete, ermahnte er die Überfallene in serbokroatischer Sprache, leise zu sein.

Polizei bittet um Hinweise

Am 17. Juli wurde kurz nach 7.00 Uhr eine Bäckerei in der Thaliastraße in Wien-Ottakring ausgeraubt. Eine Angestellte wurde von einem mit einem Messer bewaffneten Mann bedroht, der Geld verlangte. Dem Unbekannten gelang mit einer Beute in unbekannter Höhe die Flucht.

Die Polizei bittet zu beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. Diese werden - auch vertraulich - vom Landeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01/ 31310 25100 entgegen genommen.